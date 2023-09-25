Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 6 işçide balık yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

        İşçiler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik

        Benzer Haberler

        Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı
        Kocaeli'de 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Kocaeli'de 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin Kocaeli il kongresinde konuş...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin Kocaeli il kongresinde konuş...
        İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indi...
        İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indi...