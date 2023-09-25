Kocaeli'de 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 6 işçide balık yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

İşçiler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.