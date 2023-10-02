Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sağanak etkili oluyor

        Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bölgede etkili olacak şiddetli yağışlarla ilgili yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle, Vali Seddar Yavuz’un talimat ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli ikazların, vatandaşlara gerekli bildirimlerin yapıldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        ''Şiddetli yağışların etkili olmaya başladığı cumartesi günü itibariyle özellikle pazar günü metrekare hesabıyla Kandıra ilçemize 142 kilogram, Derince ilçemize 167 kilogram, Dilovası ilçemize 91 kilogram, Gölcük ilçemize 88 kilogram olmak üzere bazı ilçelerimizde beklenenin üzerinde yağış düşmesi sebebiyle ilimiz genelinde toplam 612 su baskını olayı ihbarı alınmış, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU), ilçe belediyeleri fen işleri, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi ve ilgili diğer kurumlar ile eşgüdüm sağlanarak meydana gelen olaylara toplam 506 personel 200 araçla müdahale edilmiştir. İl genelinde kısmi elektrik arızalarıyla ilgili alınan ihbarlara SEDAŞ ekiplerince mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmiştir. Gölcük ilçesi Halıdere mevkisinde toprak kayması meydana gelmiş olup, yeterli teknik personel tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır''

        Açıklamada, "Kocaelili hemşehrilerimize ve bölgemizdeki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilçelerimizde yağışların lokal bazlı ve zaman zaman kuvvetli devam ediyor olması nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." denildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
        Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
        Kocaeli'de D-100 kara yolunda 7 araç birbirine girdi
        Kocaeli'de D-100 kara yolunda 7 araç birbirine girdi
        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
        Kocaeli'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
        Kocaeli´de sağanak; alt geçit su ile doldu
        Kocaeli´de sağanak; alt geçit su ile doldu
        Kocaeli'de depreme dayanıklı binalarla kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor
        Kocaeli'de depreme dayanıklı binalarla kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor