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        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 kilo 88 gram skunk ve 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:09
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        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 kilo 88 gram skunk ve 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen 3 eve operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 4 kilo 88 gram skunk, 100 gram esrar, 15 kök Hint keneviri, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.S, H.S. ve A.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.S. tutuklandı, H.S. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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