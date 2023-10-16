Kandıra'da Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde temeli yaklaşık 3 yıl önce atılan Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde temeli yaklaşık 3 yıl önce atılan Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı.
Geniş bahçe içinde bulunan caminin, 350 metrekare ibadet alanı, altında yaklaşık 250 metrekare sosyal tesisi, çift şerefe ve yaklaşık 40 metre uzunlukta minaresi bulunuyor.
Açılış dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Alaybey Mahallesi Camisi Dernek Başkanı İlhan Erbay, caminin yapılmasında emeği geçen Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra belediyelerinin yanı sıra hayırseverlere teşekkür etti.
Erbay, "Hayırlarının kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni eder, kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet, kalanlarına da sıhhat ve selamet dilerim." ifadesini kullandı.
Kandıra İlçe Müftüsü Rahmi Sancar'ın duasının ardından kurdele kesilerek cami ibadete açıldı.
Törene, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Mahmut Kılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.