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        Kocaeli'de "2. İşte İşin İstihdam Fuarı" başladı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, firmalarla iş hayatına hazırlanan öğrenciler ve vatandaşları bir araya getiren "İşte İşin İstihdam Fuarı"nın ikincisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:33
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        Kocaeli'de "2. İşte İşin İstihdam Fuarı" başladı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, firmalarla iş hayatına hazırlanan öğrenciler ve vatandaşları bir araya getiren "İşte İşin İstihdam Fuarı"nın ikincisi başladı.

        Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve İŞKUR paydaşlıklarında, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) organizasyonuyla 4 Kasım'a kadar sürecek fuara gelenler, şehir içinden ve dışından Türkiye'nin önde gelen 150 firmasıyla iş görüşmeleri yapma imkanı bulacak.

        GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, dünyadaki değişimin farkında olunması için üniversite ve sanayinin beraber hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        Öğrenci ve vatandaşların firmaları daha iyi öğrenebilmesi için fuarın önemine dikkati çeken Mantar, "İş dünyasıyla öğrencilerin kaynaştığı, eğitimlerin ve seminerlerin verildiği fuar. Son dönemde dünyada özellikle teknolojide baş döndürücü değişim var. Bu değişime biz üniversite olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz, aynı şekilde sektörler de ayak uydurmaya çalışıyor." diye konuştu.

        Mantar, 150 firmayı konuk ettiklerini aktararak, "Türkiye'nin önde gelen firmaları direkt öğlencilerimizle birebir görüşecek ve yönlendirecek. Sadece öğrencilerimizle değil, bu yıl fuar kapsamında mavi yakalıların da buluşmasını sağlayacağız." dedi.

        - "1,5 yılda 3 bin kişiye sertifika verdik"

        İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, 3 milyon metrekarelik sanayi bölgesi alanına 670 dönüm daha ekleyerek sanayi parselleri ve altyapı çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

        Tokkan, 10 ay içerisinde, fuarla bağlantılı "İMES Portalı" üzerinden 250 kişiyi istihdam ettiklerini bildirerek, "Şu an 344 firma ve fabrikada 17 bin kişi istihdam edilmekte. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve GTÜ desteğiyle kurduğumuz Mükemmeliyet Merkezi var. Merkezimizde 1,5 yılda 3 bine yakın kişiye AR-GE, eğitim, danışmanlık ve imalat alanlarında sertifikaları verildi." şeklinde konuştu.

        İKDAY Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü de personel açığının, ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açan ciddi mesele haline geldiğini ifade ederek, bu soruna çözüm yolu bulabilmek için alanında belirleyici, yenilikçi ve lider firmaları, sanayicileri, yerel yönetimleri ve vatandaşları bir araya getirdiklerini vurguladı.

        Fuar açılışına, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile OSB başkanları katıldı.

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