İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingo kurtarıldı

İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingonun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan flamingo olduğu ihbarı üzerine hareket geçildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Suüstü Kurtarma ekipleri, flamingonun bulunduğu alana ulaştı.

Bota alınan flamingo, kıyıya getirilerek hayvan koruma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk muayenede kanadında yara olduğu tespit edilen flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.