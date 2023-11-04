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        İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingo kurtarıldı

        İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingonun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:31
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        İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingo kurtarıldı
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        İzmit Körfezi'nde mahsur kalan yaralı flamingonun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan flamingo olduğu ihbarı üzerine hareket geçildi.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı Suüstü Kurtarma ekipleri, flamingonun bulunduğu alana ulaştı.

        Bota alınan flamingo, kıyıya getirilerek hayvan koruma ekiplerine teslim edildi.

        Yapılan ilk muayenede kanadında yara olduğu tespit edilen flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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