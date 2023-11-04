Ford Otosan'ın yenilenen Yeniköy Fabrikası açıldı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yenilenen Yeniköy Fabrikası'nın, Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi konumlarını güçlendireceğini belirterek, "Ancak yarınlar için hayallerimiz bunların çok daha ötesinde. Yeniköy Fabrikamız, işte bu hayallerimize hizmet edecek." dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yenilenen Yeniköy Fabrikası'nın, Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi konumlarını güçlendireceğini belirterek, "Ancak yarınlar için hayallerimiz bunların çok daha ötesinde. Yeniköy Fabrikamız, işte bu hayallerimize hizmet edecek." dedi.

Ford Otosan'ın, inovatif ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Koç, Cumhuriyet'in şanlı ve şerefli tarihinin 100. yılını coşkuyla kutladıkları özel bir yılda olduklarını söyledi.

Koç Topluluğunun tarihi ve yatırımlarından söz eden Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türkiye ile beraber büyüdüklerine ve ülke için değer oluşturduklarına işaret eden Koç, "Sayın Cumhurbaşkanım, ne mutlu bizlere ki birlikte iş yaptığımız ortaklarımız hem topluluğumuza hem Türkiye'ye her zaman güvenmeye devam ettiler." dedi.

Ford Otosan'ın Türkiye'de yaptığı çalışmalara değinen Koç, "Ford Otosan, kurulduğu günden bu yana insan kaynağı ve AR-GE'ye büyük yatırımlar yapmayı sürdürdü. Bugün de bunların meyvesini topluyoruz. Her şeyin odağında insan olduğunu yaşayarak gördük. Türk otomotiv sektörünün çok şükür öncüsü olduk. Pek çok ilki hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Koç, "Cumhuriyet'in ikinci asrına girerken 'geleceğin fabrikası' olarak adlandırdığımız Yeniköy Fabrikamızı yaklaşık 4 kat büyüterek ve daha da modernleştirerek hizmete alıyoruz. Bu büyük mutluluğun ilk adımını, 16 Mart 2021 tarihinde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, bu sefer sizin ev sahipliğinizde yaptığımız toplantıda devletimizin destek ve teşvikleriyle bizi cesaretlendirdiniz ve ilk adımı orada attık." dedi.

Koç, o dönem salgın sürecinin yaşandığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Böyle bir belirsiz dönemde 'gelecek vizyonumuz' diye isimlendirerek 2 milyar avroluk stratejik yatırımımızı açıkladık. Bu rakam, Türk otomotiv sektöründeki en büyük yatırımdır. Ayrıca etkisi en az 10 yıl sürecek iddialı bir vizyon projesidir. O gün 'Avrupa'nın ticari araç üretim lideri ve Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak otomotiv sanayisinin elektrifikasyon dönüşümüne de liderlik edeceğiz.' demiştik. Bu doğrultuda yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç projelerimizi uygulamak için hızla harekete geçtik. 2,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, taahhüt ettiğimiz projeleri Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz."

Fabrikanın, endüstriyel mükemmellik standartları açısından yepyeni bir çağın başlangıcını temsil ettiğini anlatan Koç, "Fabrikamız, Avrupa'nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi konumumuzu güçlendirecek, pekiştirecektir ancak yarınlar için hayallerimiz bunların çok daha ötesinde. Yeniköy Fabrikamız, işte bu hayallerimize hizmet edecek. Doğrudan yaratacağı çok büyük bir katma değer var, istihdam, ihracat, vergiler... Ama bunun yanı sıra bizi en çok heyecanlandıran husus, tedarik ekosistemimizi geliştirecek olması dolayısıyla Türkiye'nin otomotiv yan sanayisinin, Türkiye'nin otomotiv ekosisteminin küresel rekabetçiliği daha da artacak ve sınırlarımızın ötesine hizmet edecek. Bu heyecan verici yolculuğumuzda hep yanımızda duran kişi ve kurumlara minnettarlığımızı vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de bu yolcuğun büyük bir parçasısınız." ifadelerini kullandı.

Koç, ilgili bakanlıklara ve kurumlara da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

- "Art arda son 8 yıldır Avrupa'nın en çok satan ticari araç markası olduk"

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep de Ford Otosan ortaklıklarının yarım asrı aşkın süredir ticari araç ürettiğini belirterek, Ford'un Avrupa'daki işlerinin merkezinde yer aldıklarını söyledi.

Art arda son 8 yıldır Avrupa'nın en çok satan ticari araç markası olduklarını anlatan Schep, lider marka olarak müşterilerinin araç sahipliği deneyimini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Schep, araç platformlarına değerli ölçekler katarken hızla yenilik yapmak ve yeni teknolojiler sunmak, mühendislik ve üretimi kolaylaştırmak için sürekli çalıştıklarını vurgulayarak, pazar lideri Transit araçlarının Kocaeli tesislerinde üretildiğini dile getirdi.

Son teknolojiyle tesislerin kendilerine rekabet gücü noktasında ciddi bir verimlilik ve operasyon kalitesi sunduğunu belirten Schep, Türk hükümetinin desteğiyle Ford Otosan ile yaptıkları yatırımlarla ticari araçlarını yeni bir elektrikli çağa taşıdıklarını vurguladı.

- "Türkiye'den ihraç edilen her 100 ticari aracın 75'i buradan Avrupa yollarına çıkıyor"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da Kocaeli tesislerinin sadece Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi konumunda olduğunu belirterek, Türkiye'den ihraç edilen her 100 ticari aracın 75'inin buradan Avrupa yollarına çıktığını söyledi.

Ticarete yön veren modelleri Transit Custom'ın Ford'un Avrupa'da üst üste 8 kez ticari araç pazarında lider olmasını sağladığını ifade eden Özyurt, "Bu fabrikada üretmeye başladığımız yeni nesil Transit Custom, bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak. Böylece ihracatımızı daha da artırarak Türkiye ve otomotiv sektörü ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz. Bütün bunların tesadüf olmadığını, geri planında kurulduğumuz günden bu yana hiç vazgeçmediğimiz AR-GE ve üretim odağımızın bulunduğunu ve her daim daha iyisini başarma azmimizden beslendiğimizi belirtmeliyim." diye konuştu.

Özyurt, çalışanlarına sürekli yatırım yaptıklarını, gerek liderlik gerekse teknik ve teknolojik etkinliklerini geliştirdiklerini vurguladı.

Üretim süreç ve tesislerini dijital altyapıyla donattıklarını, veri bazlı üretim yönetimi hedefiyle yollarına devam ettiklerini anlatan Özyurt, Yeniköy Fabrikalarının daha ilk günden itibaren uçtan uça dijital altyapısıyla devreye girdiğini dile getirdi.

Özyurt, kapalı alanı 2,5 kat artarak 255 bin metrekareye çıkan fabrikada yıllık üretim kapasitelerini yaklaşık 4 kat yükselterek 405 bine adede çıkardıklarını belirterek, "Yeniköy'deki bu büyümeyle artık 2 ülkede yılda 900 bin araçlık üretimlere ulaşan bir Ford Otosan göreceğiz. Geleceğin fabrikasında otomasyon, mimari yapı, çevresel sürdürülebilirlik alanında hem Türkiye'de hem de Ford'da pek çok ilki hayata geçiriyoruz. Montaj ve kaynak atölyelerinde bulunan gerçek zamanlı ekranlarla uçtan uca dijital ve bağlantılı şekilde fabrikamızı anbean takip ediyoruz. Kendi mühendislerimiz tarafından öngörülen çift katlı tasarıma sahip kaynak ve montaj atölyelerimizde verimliliği bir üst seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak atölyesinde yan cephenin tamamını oluşturan cam duvarlardan elektrik elde ettiklerini dile getiren Özyurt, çatıdaki güneş panellerinin 1300 hanenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Özyurt, hem içten yanmalı hem de hibrit ve elektrikli araçları tam esneklikle bir arada üretebilecek Türkiye'deki tek entegre yapı konumuna geldiklerini sözlerine ekledi.

- Tourneo Custom ve E-Tourneo Custom araçları sahneye getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkmadan önce Tourneo Custom ve E-Tourneo Custom araçları sahneye getirildi.

Konuşmaların ardından Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan yöneticileri ve çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Nihat Zeybekci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ile şirket yetkilileri katıldı.