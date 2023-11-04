Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde Necdet Biberci yönetimindeki 41 U 8962 plakalı otomobil ile Emine Yalçınkaya idaresindeki 34 ZSV 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yalçınkaya ile araçlardaki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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