Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu İzmit istikametinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 HB 3302 plakalı ciple 41 AJR 709 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor.