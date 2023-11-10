Kocaeli'de maden suyu yüklü tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 41 BT 266 plakalı otomobil, Dilovası geçişinde Yiğit S. yönetimindeki 34 GHN 993 plakalı maden suyu yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Adem Ş, Ali Ş. ve Yaşar S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Adem Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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