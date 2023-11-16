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        Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:59
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        Kocaeli'deki trafik kazasında 13 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçileri taşıyan minibüsle, H.E'nin kullandığı 62 T 0045 taksi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımında çarpıştı.

        İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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