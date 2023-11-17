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        Kocaeli'de kara yolunda tırdan düşen konteyner ulaşımı aksattı

        D-100 kara yolu Dilovası kesiminde tırdan konteynerin düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:59
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        Kocaeli'de kara yolunda tırdan düşen konteyner ulaşımı aksattı
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        D-100 kara yolu Dilovası kesiminde tırdan konteynerin düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden M.B'nin kullandığı 41 YK 211 plakalı tırdaki konteyner, Dilovası mevkisinde yola düştü. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yetkililere haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatıldığı Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

        Yaralananın olmadığı kazada, ekipler konteyneri kaldırmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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