Kocaeli'de kara yolunda tırdan düşen konteyner ulaşımı aksattı

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde tırdan konteynerin düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden M.B'nin kullandığı 41 YK 211 plakalı tırdaki konteyner, Dilovası mevkisinde yola düştü. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatıldığı Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekipler konteyneri kaldırmak için çalışma başlattı.

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