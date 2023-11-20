Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren, Tavşancıl mevkisinde raylarda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen 65-70 yaşlarında bir erkeğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi. Çalışma sırasında kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

        Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yaklaşık 1,5 saat kaza yerinde bekleyen tren, yaralının alınmasının ardından seferine devam ederken, kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile k...
        AK Parti'li Ünal: Bugün çocukların öldürülmesinde sorun görmeyen akıl ile k...
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi
        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
        Kocaeli'de 24 saatte metrekareye ortalama 73 kilogram yağış düştü
        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi (2)
        İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi (2)