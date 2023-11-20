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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:21
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü.

        İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren, Tavşancıl mevkisinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi. Çalışma sırasında kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

        Yaklaşık 1,5 saat kaza yerinde bekleyen tren, yaralının alınmasının ardından seferine devam ederken, kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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