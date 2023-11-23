Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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