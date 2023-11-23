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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 08:23 Güncelleme: 23.11.2023 - 08:25
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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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