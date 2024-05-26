Fenerbahçeli çocuk, şampiyonluk kutlamalarında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi
İzmit'te Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk, Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.
İzmit'te Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk, Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.
Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmit'te de taraftarlar şampiyonluk kutlamaları yaptı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, bayrak ve sloganlarla eğlendi. Kutlamalar sırasında Galatasaray formalı babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk da Galatasaraylılarla birlikte eğlendi. Etrafındaki grubu alkışlayan Fenerbahçeli çocuk, Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi. Çocuk ve babası daha sonra kalabalık grupla birlikte bölgeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Çocuğun etrafındakilere üçlü çektirmesi
- Kutlamalardan görüntüler
- Detay
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