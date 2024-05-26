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        Fenerbahçeli çocuk, şampiyonluk kutlamalarında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

        İzmit'te Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk, Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:30
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        Fenerbahçeli çocuk, şampiyonluk kutlamalarında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi
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        İzmit'te Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk, Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.

        Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İzmit'te de taraftarlar şampiyonluk kutlamaları yaptı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, bayrak ve sloganlarla eğlendi. Kutlamalar sırasında Galatasaray formalı babasının omzuna aldığı Fenerbahçe formalı bir çocuk da Galatasaraylılarla birlikte eğlendi. Etrafındaki grubu alkışlayan Fenerbahçeli çocuk, Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi. Çocuk ve babası daha sonra kalabalık grupla birlikte bölgeden ayrıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Çocuğun etrafındakilere üçlü çektirmesi

        - Kutlamalardan görüntüler

        - Detay

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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