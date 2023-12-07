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        Kocaeli'de yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:03
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        Kocaeli'de yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yol kenarında duran tankere çarpan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Dilovası kesimi İstanbul İstikametinde seyreden İ.E. idaresindeki 34 BSA 152 plakalı hafif ticari araç ve A.Y. idaresindeki 41 TF 329 plakalı SUV, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak, kenarda bekleyen tekstil yağı yüklü H.A. idaresindeki 68 EP 187 plakalı tankere çarptı.

        Kazada, sürücüler ile SUV'da bulunan A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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