Kocaeli'de tırda kolilerin içine saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, tırda kolilerin içine saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde boşaltılan bir tırdaki kolilerin içinde yabancı uyruklu 2 kişinin saklandığı fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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