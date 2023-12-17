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        Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı

        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesinde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 20:51 Güncelleme: 17.12.2023 - 20:58
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        Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı
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        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesinde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti.

        Belediyede süpürge aracı şoförü olarak görev yapan Türkan Baylan ile temizlik işleri personeli Faik Çalık, aracı gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu.

        Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait süpürge aracını gelin arabası yaptı.

        Baylan ve Çalık'ın mesai arkadaşları da çöp kamyonlarıyla oluşturdukları konvoyla çifte eşlik etti.

        Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayırlı işlere vesile olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah." dedi.

        Damat Faik Çalık da belediyede tanışıp evlenme kararı aldıklarını belirterek, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

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