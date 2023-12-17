GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir çalışan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler depoda soğutma çalışması yapıyor.

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