Kocaeli'de bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldüren sanık hakim karşısında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi başına demir çubukla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık T.Ç. (23) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları ile maktul Birol Şakir Kaya'nın yakınları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık T.Ç, hazırlık aşamasında nasıl savunma yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, 13 yaşındayken Kaya'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, korktuğu için ailesine söyleyemediğini iddia etti.

Olaydan 4 gün önce cezaevinden çıktığını, o gece uyuşturucu madde kullandığını ve sabah erken saatlerde uyuşturucu etkisindeyken maktulü gördüğünü öne süren T.Ç, "Yumruk atmamla düştü, kalkacak sandım demir çubukla vurdum. Uyuşturucunun etkisindeydim. Öldürme niyetim yoktu, yanımda bıçak olmasına rağmen kullanmadım. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Maktulün kızı C.K. ise babasının Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde pazarcılık yaptığını anlatarak, sanığın ailesinin de bu işle uğraşmasından dolayı T.Ç'yi küçüklüğünde birkaç kez gördüğünü aktardı.

Geçen yıl babasının sanıkla ilgili yaşadığı olayı kendilerine aktardığını ifade eden C.K, "Bu çocuk başka pazarcıyla kavga ederken babam araya girmiş ve kavgayı ayırmış. Oradakilere; 'Bu çocuğa bulaşmayın, belalıdır.' demiş. Sonra sanığın annesi de 'Sana mı kaldı, benim oğlumun kavgasını ayırmak.' diyerek babama tepki göstermiş. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Anıl Gülsaran, sanığın istismar iddiasının mahkemedeki savunmasında ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu kurgunun suçtan sıyrılmak ve hafifletici neden için söylendiğini düşünüyoruz. Sanığın 60'a yakın suç kaydı bulunmaktadır." diye konuştu.

Sanık avukatı Bedri Yalçınöz ise aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin akıl ve ruh sağlığıyla ilgili rapor alınması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, T.Ç'nin tedavi gördüğü hastanelerdeki raporların istenmesini ve bazı tanıkların dinlenilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık T.Ç'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Olay

Gölcük ilçesinde, 27 Haziran'da Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında çıkan tartışmada başına demir çubukla vurulan Birol Şakir Kaya (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan T.Ç, çıkarıldığı adli mahkemece tutuklanmıştı.