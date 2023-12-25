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        Kocaeli'de bariyere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolcu minibüsünün bariyere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:33
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        Kocaeli'de bariyere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolcu minibüsünün bariyere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Gebze’den İstanbul’a yolcu taşıyan firmaya ait G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yan yoldan D-100 kara yolu İstanbul istikametine çıktığı sırada bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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