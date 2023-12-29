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        Kocaeli'de taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Karamürsel ilçesinde taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 08:43 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:45
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        Kocaeli'de taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Karamürsel ilçesinde taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde S.A. yönetimindeki 41 T 6028 plakalı taksi ile Y.E.P'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan​​​​​​​ çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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