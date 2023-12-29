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        Kocaeli'de annelerini öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş ve arkadaşları hakim karşısında

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde ölü bulunan kadının, otopside boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine tutuklanan iki oğlu ve bir tutuksuz arkadaşlarının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:34
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        Kocaeli'de annelerini öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş ve arkadaşları hakim karşısında
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde ölü bulunan kadının, otopside boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine tutuklanan iki oğlu ve bir tutuksuz arkadaşlarının yargılanmasına başlandı.

        Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Z.D. ve Y.D. ile arkadaşları tutuksuz sanık M.N.K, maktul B.D'nin kızı Ü.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık Z.D, ölüm haberini iş yerinde öğrendiği annesinin, ölümünden birkaç gün önce kendisini ziyaret ettiğini, o günden sonra da bir daha görüşmediklerini söyledi.

        Annesiyle aynı evde yaşayan sanık Y.D. de akşam işe gitmek üzere evden çıkarken annesinin sağlığının gayet iyi olduğunu, sabah işten eve döndüğünde kapıyı açanın olmadığını, oturma odasının açık camından içeri girdiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

        Tutuksuz sanık M.N.K ise olaydan birkaç gün önce B.D'yi gördüğünü, bunun dışında kendisiyle görüşmediğini, ölüm haberini bir akrabasından aldığını belirterek, olayla bağlantısının olmadığını savundu.

        B.D'nin kızı Ü.A, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin olayla bağlantılarının olmadığını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların olay günü bulundukları yerlere ilişkin iş yerlerinden yazı ile HTS kayıtlarının istenmesine, Z.D. ve Y.D'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmelerine, M.N.K. ile ilgili adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 31 Mart 2021'de, B.D'nin evinde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatılmış, 31 Ağustos 2022 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre kadının boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Bunun üzerine maktulün çocukları Z.D. ve Y.D. ile arkadaşları M.N.K. 4 Şubat'ta gözaltına alınmış, iki kardeş tutuklanmış, arkadaşlarının ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede iki kardeşin, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, M.N.K'nin ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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