Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Okulu basıp, öğretmenleri dövdüler

        KOCAELİ´nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu´nda görevli 2 öğretmen, bir öğrencinin aile bireyleri tarafından darbedildi. Öğretmenler, darp raporu alıp, aileden şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulu basıp, öğretmenleri dövdüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´nin Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu´nda görevli 2 öğretmen, bir öğrencinin aile bireyleri tarafından darbedildi. Öğretmenler, darp raporu alıp, aileden şikayetçi oldu.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesindeki Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu´nda meydana geldi. Okulda top isabet eden bir öğrenci, eve gidip, durumu ailesine söyledi. Bunun üzerine aile bireyleri, okuya geldi. Öğrencinin annesi, babası ve kardeşleri ile sosyal bilgiler öğretmeni Volkan Ayhan ve fen bilgisi öğretmeni Evren Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, aile bireyleri 2 öğretmeni, sınıfta ve okulun koridorunda darbetti. Diğer öğretmenlerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

        SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ

        Olaya ilişkin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN) 2 No´lu Şube yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle `şiddet uygulamak için´ bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darp etmesini kabul etmiyoruz. Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

        `TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ´

        Saldırganların tutuklanmasının talep edildiği açıklamada, "Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikâyetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de annelerini öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş ve arkadaşları hak...
        Kocaeli'de annelerini öldürdükleri iddia edilen 2 kardeş ve arkadaşları hak...
        Kocaeli'de 2 öğretmen öğrenci yakınları tarafından darbedildikleri gerekçes...
        Kocaeli'de 2 öğretmen öğrenci yakınları tarafından darbedildikleri gerekçes...
        Kazada ölen motokurye, meslektaşları tarafından anıldı
        Kazada ölen motokurye, meslektaşları tarafından anıldı
        Karamürsel'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Karamürsel'de Filistin yararına kermes düzenlendi
        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtılacak
        Kocaeli'nin turizm rotaları yerli ve yabancı acentelere tanıtılacak
        Kocaeli'de evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi