Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.


        Bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.


        Kumar oynattığı belirlenen A.Ç. ve A.Y. hakkında adli işlem yapıldı, 4 bin 200 liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Yapı ruhsat işlemlerinde dijital dönüşüm
        Yapı ruhsat işlemlerinde dijital dönüşüm
        Gölcük Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Gölcük Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Araç filosunun bakım üssü 365 günde tamamlanacak
        Araç filosunun bakım üssü 365 günde tamamlanacak
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
        Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
        Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
        Okul zilindeki ilahi tartışmasında serbest bırakılan veli: "Kabe kıblemizdi...
        Okul zilindeki ilahi tartışmasında serbest bırakılan veli: "Kabe kıblemizdi...