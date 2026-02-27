Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.





Bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.





Kumar oynattığı belirlenen A.Ç. ve A.Y. hakkında adli işlem yapıldı, 4 bin 200 liraya da el konuldu.



