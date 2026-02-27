Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor. İç sahada 21 puan kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında da puan almaya çalışacak. Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan kaleci Aleksandar Jovanovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

