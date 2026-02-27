Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor.

        İç sahada 21 puan kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında da puan almaya çalışacak.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sakatlığı bulunan kaleci Aleksandar Jovanovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi

        Benzer Haberler

        Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
        Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
        Okul zilindeki ilahi tartışmasında serbest bırakılan veli: "Kabe kıblemizdi...
        Okul zilindeki ilahi tartışmasında serbest bırakılan veli: "Kabe kıblemizdi...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Kocaeli'de partisinin iftar pro...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Kocaeli'de partisinin iftar pro...
        Otoyolda yolcu otobüsü alev aldı
        Otoyolda yolcu otobüsü alev aldı
        Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor
        Körfez'in kızları şampiyonluk için hazırlanıyor
        Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor
        Derince'nin yeni hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor