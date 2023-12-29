Karamürsel'de Filistin yararına kermes düzenlendi

Karamürsel ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek, içecek ve kıyafetler, Filistinli vatandaşların yararına satışa sunuldu.

Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulunda düzenlenen kermesten elde edilen 37 bin 185 lira, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına destek için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlandı.

İlkokulu Müdürü Kamuran Ögcem, yaptığı açıklamada, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Gazze meselesinin, tüm insanlığın meselesi haline geldiğini vurgulayan Ögcem, "Bu doğrultuda, meseleye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. İnanıyoruz ki; bu temiz ve güzel etkinlikler, zalimlerin sonunu getirecek ve mazlumların zaferiyle sonuçlanacaktır. Böyle bir etkinliğin yapıldığı için okulum adına onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.