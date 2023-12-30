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        Kocaeli'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:30
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        Kocaeli'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Sarıcaali Mahallesi Muharremler mevkisinde Haşim Yıldız (84) idaresindeki 41 N 5810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

        Yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, itfaiye, dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, büyük bölümü su içinde kalan araçtan çıkarılan sürücünün hayatını yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobil, iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldı.

        Yalnız yaşayan Yıldız'ın, 28 Aralık Perşembe günü emekli aylığını çekmek için dışarı çıktıktan sonra bir daha evine dönmediği, kazanın o gün meydana geldiği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri

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