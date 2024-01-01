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        Kocaeli Bilim Merkezi'ni geçen yıl 203 bin 374 kişi ziyaret etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nin 2023 yılında 203 bin 374 ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:45
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        Kocaeli Bilim Merkezi'ni geçen yıl 203 bin 374 kişi ziyaret etti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nin 2023 yılında 203 bin 374 ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski Seka Kağıt Fabrikası alanında yer alan merkezin kuruluşundan bu yana bilimsel atölyeler ve etkinliklerle ziyaretçilerine hizmet verdiği, 2023'te de robotik kodlama, biyoloji, kimya, fizik, mekatronik ve arkeoloji gibi farklı bilim dallarında atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

        Haftalık gerçekleşen bilimsel atölye eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, 91 farklı alanda gerçekleştirilen okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla yapılan 244 atölyeye 2 bin 140 kişinin katılım sağladığı bildirildi. Ayrıca, 7-70 yaş aralığındaki okul gruplarına ve yetişkinlere özel kodlama eğitimleriyle birlikte Proje Üretim Fabrikası (PÜF) Laboratuvarı eğitimlerinin de yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

        Açıklama, şöyle devam etti:

        "7'den 70'e eğlendirerek öğretmeyi hedefleyen ve çok sevilen 'Bilim Şov' etkinliğinde birbirinden eğlenceli bilimsel deneylere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Özel etkinliklerde ve belirli tarihlerde gerçekleştirilen 'Bilim Şov' etkinliği yıl içerisinde 3 bin 260 kişinin bilimle buluşmasına olanak sağladı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Gökyüzü Gözlem Geceleri', 'Doğada Bilim' etkinliği gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan Bilim Merkezi'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 15 etkinliğe 28 bin 222 kişi katılım sağladı."

        Kocaeli Bilim Merkezi'nin sene boyunca 203 bin 374 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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