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        Kocaeli'de "Engelsiz Taksi" ile 26 bin 326 kişiye ulaşım hizmeti verildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Taksi" ile engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşımını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:58
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        Kocaeli'de "Engelsiz Taksi" ile 26 bin 326 kişiye ulaşım hizmeti verildi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Taksi" ile engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşımını sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara yönelik başlatılan "Engelsiz Taksi" hizmeti, 2023 yılında da devam etti.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen ve randevu sitemiyle çalışan "Engelsiz Taksi", tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor.

        Engelli vatandaşlar, bu hizmetle başta sağlık, eğitim, spor ve kültürel olmak üzere her türlü ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Bu kapsamda "Engelsiz Taksi" hizmetinden, geçen yıl 26 bin 326 kişi yararlandı.

        Vatandaşlara, akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet veriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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