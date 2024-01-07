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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:34 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:37
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 206 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1650 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, H.D, B.T, G.G. ile S.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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