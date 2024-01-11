Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.L, (20) Dilovası ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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