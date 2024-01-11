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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:46
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        Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.L, (20) Dilovası ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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