Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi Kocaeli'de 26 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de 26 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Gölcük ve İzmit ilçelerindeki 3 iş yerinde yapılan aramada, 8 bini dolu toplam 26 bin makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ile 1 hava kurutma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.