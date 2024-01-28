Vali Seddar Yavuz, şehit ailesini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 11 Ocak 2024'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yavuz, beraberindeki Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürleri ile şehit babası İbrahim Aslan ve ailesi tarafından ilçedeki evlerinde karşılandı.

Aile ile görüşen Yavuz, "Şehidimiz Samet Aslan’ın mekanı cennet, makamı ali olsun. Vatan, bayrak ve kutsal değerlerimizi korumak uğruna ölümü göze alan kahraman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, sizleri gözümüzden sakınmak, varsa bizlerden talebiniz onları yerine getirmek bizim için onurdur." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapılmasının ardından şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.​​​​​​​