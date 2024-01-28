Kocaeli'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, içeride dikili vaziyette 500 kök Hint keneviri buldu.
Ekipler keneviri yetiştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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