Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, içeride dikili vaziyette 500 kök Hint keneviri buldu.

        Ekipler keneviri yetiştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
        Vali Yavuz, Kartepe'de aile ziyaretlerinde bulundu
        Valilikten olumsuz hava koşullarına karşı uyarı
        Valilikten olumsuz hava koşullarına karşı uyarı
        Darbedildikten 12 gün sonra yaşamını yitirdi, 3 şüpheli tutuklandı
        Darbedildikten 12 gün sonra yaşamını yitirdi, 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatın...
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatın...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı