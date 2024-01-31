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        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atölyede patlayan boş LPG tankı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:37
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        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atölyede patlayan boş LPG tankı nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

        Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey kumlama ve boyama atölyesinde bulunan boş LPG tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yüzünden hafif yaralanan işçi V.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tank ve atölyede hasara oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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