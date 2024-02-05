Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrıcemil, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük ve yoğun yıkıcı deprem yaşandığını anımsatan Yavuz, "Aziz milletimizin derinden hissettiği asrın felaketinin sabahında depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş iline Koordinatör Vali olarak görevlendirildim. Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, maddi ve manevi destek vermek için devletimizin tüm birimleriyle sivil toplum kuruluşlarımızla aziz milletimizin her bir ferdiyle birlikte var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, depremin sabahında başlayan destek mesajları ve yapılan irili ufaklı yardımların kendilerinin oradaki güçlerine güç kattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü, bilim, sanayi, teknoloji AR-GE ve inovasyon üssü Kocaeli'miz, her konuda olduğu gibi, deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yardımseverlikte de öncülüğünü göstermiştir. Kocaeli'mizin kurumsal gücü ve kurumlar arası iletişim becerisi sayesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte yardımların nasıl ve nerede toplanacağı, tasnifi ve en uygun araçlarla gönderilmesi dahil hızlı bir şekilde programlama yapılmıştır. İlimizden 1500 tır/kamyon, 217 vagon, 3 gemiyle afet bölgelerine yardımlar ulaştırılmıştır. Hesaplamalara göre kayıt altına alınan yardım miktarı 2 milyar lirayı geçmiştir. Bu hesaplamalara, kayıt dışı gönderilenler dahil olmadığı gibi ayrıca Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin de bütçelerinden harcadıkları bu rakamlara dahil değildir. Hesaplamalarımıza göre 3 milyar lirayı geçen yardım faaliyeti deprem bölgelerine ulaştırılmıştır."

- "40 bin 200 depremzede kentimizde misafir edildi"

Kahramanmaraş'a 50'si Kocaeli Çarşısı'nda, 34'ü Pazarcık ilçesinde olmak üzere 84 iş yerinin kısa sürede yapılarak esnafa teslim edildiğini aktaran Yavuz, bölgede elzem olan ticari hayatın faaliyete geçmesine katkı sunulduğunu bildirdi.

Yavuz, Kocaeli'ye 40 bin 200 depremzedenin geldiğini belirterek, "Bu vatandaşlarımızın 4 bin 138'i KYK yurtları dahil olmak üzere kamu tesislerinde, yakınlarının yanında, evlerini açan, yemeklerini bölüşen Kocaelili hemşehrilerimizin hanelerinde misafir edilmiş bir nebze olsun acıları dindirilmeye gayret edilmiştir. Yine ilimizde misafir edilen kardeşlerimiz için Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan sosyal marketten 17 binin üzerinde depremzedenin ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca 9 bin 599 haneye 4 milyon 145 bin lira ayni yardım, 11 bin 354 haneye 23 milyon 619 bin lira nakdi yardım yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Böyle acıların Türkiye'de ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni eden Yavuz, bu zorlu süreçte yanlarında olan kamu kurum ve kuruluşları, iş insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile deprem acısını yürekten hissedip karınca kararınca yardıma koşan herkese teşekkür etti.