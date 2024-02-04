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        Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:20 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:24
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        Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Onur D. bacağından bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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