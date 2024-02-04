Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

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