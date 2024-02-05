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        Kocaeli'de yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:12
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        Kocaeli'de yakalanan 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerindeki 6 iş yeri ve araçlardan gıda malzemesi, otomobil lastiği ve teknolojik malzemeler çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu ekipler, 7 şüpheliyi İstanbul'dan başka bir hırsızlık için Gebze'ye geldikleri sırada suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ikiz plaka ile demir kesme makası, pense ve eldiven ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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