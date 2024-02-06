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        Kocaeli'de deprem farkındalığı için 6 Şubat 2023'teki gazetelerden sergi açıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Kahramanmaraş merkezli afetlerin meydana geldiği 6 Şubat 2023'teki gazetelerden sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:03
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        Kocaeli'de deprem farkındalığı için 6 Şubat 2023'teki gazetelerden sergi açıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Kahramanmaraş merkezli afetlerin meydana geldiği 6 Şubat 2023'teki gazetelerden sergi açıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin birinci yılında, merkez üssü Gölcük ilçesi olan 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren eski milletvekili Alaettin Kurt'un isminin verildiği lisede program düzenlendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), farkındalık oluşturmak için deprem günü yayımlanan 50 ulusal gazetenin ilk sayfalarının bulunduğu resim sergisi açtı.

        TÜGVA Gebze Temsilciliği Lise Koordinatörü Sedat Turan, AA muhabirine, öğrencilere depremin birinci yılında yaşananları hatırlatmak istediklerini söyledi.

        Tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Turan, "Gazete manşetleri olayın sıcaklığıyla okunamamış veya görünememiş olabilir ama detaylar her zaman oralarda gizlidir. Liseli gençlerimize bu çalışmayı sunmanın fayda vereceğini düşündük." dedi.

        Tarih öğretmeni Ramazan Akbaş, etkinlikle, deprem şehitlerini anmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

        Alaattin Kurt Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Yahya Doruk, aile büyüklerinin, 1999'daki depremde Kocaeli'deki vatandaşların aldığı büyük yarayı anlattığını aktararak, 6 Şubat'ta çok duygulandığını ve bölgeye gönderilen tırların yüklenmesine yardım ettiğini kaydetti.

        Serginin gezilmesinin ardından öğrencilere deprem temalı belgesel izletildi, afette yaşamını yitirenler anıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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