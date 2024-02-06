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        Kocaelispor, orta saha Giorgi Kharaishvili'yi kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:03
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        Kocaelispor, orta saha Giorgi Kharaishvili'yi kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Macaristan kulübü Ferencvarosi arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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