Kocaelispor, orta saha Giorgi Kharaishvili'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 27 yaşındaki Gürcistanlı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Macaristan kulübü Ferencvarosi arasında profesyonel futbolcu Giorgi Kharaishvili'nin nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, kulübümüz ile Giorgi Kharaishvili arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır'' ifadelerine yer verildi.
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