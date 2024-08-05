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        Haberler Gündem Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü - Güncel haberler

        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü

        Düzce'de metal fabrikasında elektrik akımına kapılan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok'un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:52
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        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
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        Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi.

        Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu. 2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok’un cenazesi dün toprağa verildi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        2 işçinin akıma kapıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde hayatını kaybeden Bozok’un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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