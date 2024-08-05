Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!

Sırıkla atlamada ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 10’uncu olan Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etti.

Atletizm tarihinde sırıkla atlamadaki ilk Avrupa madalyasını ülkemize kazandıran Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, 2024 Paris’teki elemelerde 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75’lik atlayışlarıyla finale kaldı.

HARİKASIN ERSU! 🧿 🇹🇷 Ersu Şaşma, 5.70'i de çok başarılı geçti, yola devam ediyor! pic.twitter.com/WzUkgxZXAH

Final yarışmasına 11’inci sırada başlayan milli atlet Şaşma, 12 sporcuyla madalya için mücadele etti. Şaşma, finalde 5.50 ve 5.70’lik yükseklikleri ilk haklarında rahat geçti. 5.90’lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi Ersu Şaşma, 5.80’lik yüksekliği de ilk hakkında geçerek sıralamada avantaj sağladı.

🧿 ERSU MUHTEŞEM GİDİYOR MUHTEŞEM! 🧿



👕 5.80'i de ilk hakkında geçiyor, finalde şovunu sürdürüyor.



🇹🇷 Ersu Şaşma rüzgarı!pic.twitter.com/WzN7kbwxX3 — Habertürk Spor (@HTSpor) August 5, 2024

Çıta yüksekliği 5.85’e çıktı ve Ersu, bu yüksekliği de ilk hakkında geçti. 5.90’lık çıta yüksekliğinde ise 7 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bu yükseklikte 3’er hakkı olan 3 sporcudan biri olan Ersu Şaşma, bu yüksekliği geçemedi ve ikinci hakkını pas geçti.

🇹🇷 E R S U Ş A Ş M A Ş O V ! 🇹🇷



🧿 Muhteşemsin, harikasın, mükemmelsin Ersu!



Ersu Şaşma, 5.85'i de ilk hakkında geçti, kusursuz ilerliyor!pic.twitter.com/CUuPZG8rcR — Habertürk Spor (@HTSpor) August 5, 2024

Ersu Şaşma madalya için çıtayı 5.95’e çıkardı. Bu yükseklikte iki hakkı olan milli atlet Şaşma, ilk hakkında başarılı olamadı. İkinci hakkında da başarılı olamayan Ersu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci olarak tamamladı.