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        Haberler Dünya Trump: İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağına dair duyum aldım | Dış Haberler

        Trump: İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağına dair duyum aldım

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'da ünlü yayıncı Adin Ross'un programına katıldı. Trump yaptığı açıklamada "İran'ın bu gece İsrail'e saldıracağını duydum. İsrail bu gece saldırıya uğrayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:45
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        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını belirtti.

        ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

        İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

        İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

        Haniye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
        #israil
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