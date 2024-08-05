Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da diplomatik temaslarda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşen Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan da İsral'in Gazze saldırılarına değinirken, bölgenin daha da fazla gerilmemesi için ortak çaba göstereceklerini vurguladı.

İlk olarak sözü alan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki devletli çözüm istiyoruz. İsrail, işgal ettiği toprakları elinde tutmaktan vazgeçmeli. 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı.

Gazze konusunda Türkiye ile ortak görüşteyiz. Filistin halkına karşı sürdürülen bu alçakça saldırıların bir an önce sona ermesi, ateşkesin ilan edilmesi gerekiyor.

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Libya konusunda ise, Libya'da istikrar sağlanmalı. Mevcut ihtilaflar uzlaşıyla çözülmeli Libya'da. Başkanlık seçimleri en yakın zamanda gerçekleşmeli. Tüm Libya birleşmeli ve ülkeden paralı savaşçılar çıkmalı.

Mısır her zaman samimi bir şekilde Suriye krizinin kapsamlı çözümüne destek vermektedir. BM kararını da destekliyoruz. Kardeş Suriye halkının sıkıntıları çözülmeli.

Akdeniz bölgesi içinde kuzey komşularımızla işbirliğini önemsiyoruz. Amacımız doğal kaynaklarımızı herkesin istifade edeceği şekilde kullanmak.

Sudan konusuna da değindik. Halkın sıkıntılarının çözümüne yönelik bir çalışma yapılmalı. Kızıldeniz meselesini de konuştuk ve bu konuda ortak bir görüşe sahibiz. Bölgesel çatışmalar yayılmamalı.

Afrika konusunda Mısır ve Türkiye beraber çalışabilir. Somali'nin toprak bütünlüğüne iki ülke de destek veriyor.

Sayın dostum Fidan'ı ağırlamaktan çok mutluyum. Mısır halkı ve yönetiminin en içten mesajlarını Türk halkına iletiyorum."

"Sayın Sisi'yi Ankara'ya davet ettik"

Daha sonra sözü alan Bakan Fidan, şunları söyledi:

"Mısır'da olmaktan çok memnunum. Sayın Bakan ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bölge ateş topuna dönerken, Mısır'la ilişkileri önemli görüyoruz. Sisi'yi en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi Sisi'ye aktardım.

İlişkilerimiz muazzam bir ivme kazandı. Mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız.

Gazze'de vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Mısır arabuluculuk konusunda çok çaba harcadı. Müzakerelerde oyun bozan taraf hep

İsrail. Bununla da kalmayıp başmüzakereciyi kalleşçe öldürdüler. Haniye'yi rahmetle anıyorum.