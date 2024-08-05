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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Dışişleri Bakanı Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu. Mısırlı Bakan, Gazze konusunda Türkiye ile aynı düşünce içinde olduklarını söylerken, ihtilaflı noktaların diyalogla çözüleceğini belirtti. Bakan Fidan ise Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'ya davet ettiklerini bildirdi. Fidan, İsrail'in uluslararası mahkemede soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya Türkiye olarak müdahil olmak için çarşamba günü dosya sunacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:47
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        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da diplomatik temaslarda bulundu.

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşen Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan da İsral'in Gazze saldırılarına değinirken, bölgenin daha da fazla gerilmemesi için ortak çaba göstereceklerini vurguladı.

        İlk olarak sözü alan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İki devletli çözüm istiyoruz. İsrail, işgal ettiği toprakları elinde tutmaktan vazgeçmeli. 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı.

        Gazze konusunda Türkiye ile ortak görüşteyiz. Filistin halkına karşı sürdürülen bu alçakça saldırıların bir an önce sona ermesi, ateşkesin ilan edilmesi gerekiyor.

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        Libya konusunda ise, Libya'da istikrar sağlanmalı. Mevcut ihtilaflar uzlaşıyla çözülmeli Libya'da. Başkanlık seçimleri en yakın zamanda gerçekleşmeli. Tüm Libya birleşmeli ve ülkeden paralı savaşçılar çıkmalı.

        Mısır her zaman samimi bir şekilde Suriye krizinin kapsamlı çözümüne destek vermektedir. BM kararını da destekliyoruz. Kardeş Suriye halkının sıkıntıları çözülmeli.

        Akdeniz bölgesi içinde kuzey komşularımızla işbirliğini önemsiyoruz. Amacımız doğal kaynaklarımızı herkesin istifade edeceği şekilde kullanmak.

        Sudan konusuna da değindik. Halkın sıkıntılarının çözümüne yönelik bir çalışma yapılmalı. Kızıldeniz meselesini de konuştuk ve bu konuda ortak bir görüşe sahibiz. Bölgesel çatışmalar yayılmamalı.

        Afrika konusunda Mısır ve Türkiye beraber çalışabilir. Somali'nin toprak bütünlüğüne iki ülke de destek veriyor.

        Sayın dostum Fidan'ı ağırlamaktan çok mutluyum. Mısır halkı ve yönetiminin en içten mesajlarını Türk halkına iletiyorum."

        "Sayın Sisi'yi Ankara'ya davet ettik"

        Daha sonra sözü alan Bakan Fidan, şunları söyledi:

        "Mısır'da olmaktan çok memnunum. Sayın Bakan ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

        Bölge ateş topuna dönerken, Mısır'la ilişkileri önemli görüyoruz. Sisi'yi en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi Sisi'ye aktardım.

        İlişkilerimiz muazzam bir ivme kazandı. Mevcut işbirliğimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız.

        Gazze'de vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Mısır arabuluculuk konusunda çok çaba harcadı. Müzakerelerde oyun bozan taraf hep

        İsrail. Bununla da kalmayıp başmüzakereciyi kalleşçe öldürdüler. Haniye'yi rahmetle anıyorum.

        "İsrail barış istemiyor, bölgeyi yakmak istiyor"

        İsrail barış istemiyor. İsrail yayılmacılık peşinde. İsrail'i kayıtsız şartsız dinleyenler bu vahşetin baş sorumlusu.

        Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Bu yer sanık sandalyesi olmalı.

        İsrail bombalarla öldüremediği Gazzelileri bilerek aç, susuz bırakıyor. Biz bunu durdurmak için yoğun diplomasi yürütüyoruz. Orta Doğu'da barışın yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.

        İsrail bu konuda bir dayatmada bulunamaz. Soykırım davasına müdahil olmak için çarşamba günü Lahey'e dosyamızı sunacağız.

        Sudan'ın yanındayız. Mısır'ın yardımlarını takdirle karşılıyoruz. Mısır ile aramızın normalleşmiş olması bizim açımızdan bir nimet. Birçok konuyu seviyeli bir şekilde istişare edebiliyoruz.

        İsrail'in yaptığı her kötülüğü ABD'nin arkadan süpürmeye çalışması artık kabul edilemez. Bölge İsrail'in eylemlerini artık kaldıramaz. İsrail'in tasmasını sahipleri ele almalı."

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