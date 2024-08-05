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        Haberler Spor Transfer Mourinho'dan transfer ve Şampiyonlar Ligi açıklaması! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan transfer ve Şampiyonlar Ligi açıklaması!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:19
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa’nın Lille takımına konuk olacak.

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        Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulunuyor.

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        FRED VE TAKIMIN DURUMU

        "Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maça hazırız."

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        TRANSFER AÇIKLAMASI

        "Türkçe konuşuyor olmayı isterdim ama bazen de anlamadığım için mutlu oluyorum. Transfer dedikodularını anlamıyorum. Sakat bir oyuncunun yerine diğer oyuncular için fırsat doğar. Her hoca daha fazla ister kadrosunda ama ben sakinim. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona hoş geldin derim. Elimdeki oyunculara güveniyorum ve en iyisini yapacaklarını biliyorum!"

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        "BU İLK DEFA OLMUYOR"

        "Bu benim için ilk defa olmuyor. Tottenham'la da ön eleme oynamıştım. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası döneminde sezonu erken açıyorum. Sezonu erken açtık, resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncular parça parça takıma katıldılar. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Ben bahane sunmam. Bu maç için motiveyiz."

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        "İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR OLACAK"

        "Yarınki maçı kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçı sonrası rakibimizi izleyemeye başladık. Takım olarak hoşuma gitti. Yeni bir hocaları var. Jonathan David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Bizim için de onlar için de zor olacak."

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        "DEVLER LİGİ'Nİ İSTERİM"

        "Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence kulüp için oyuncular için Türkiye için Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı isterim. Bana "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz?" derseniz, "İmkansız diye bir şey yoktur." derim ancak mucizelere de inanmam. Bana "Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?" diye sorarsanız, "Evet" derim. Ama Avrupa Ligi'nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim."

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