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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

        Sırıkla atlamada 6.25 metre ile dünya rekorunu kırarak üst üste 2. kez Olimpiyat Şampiyonu olan Armand Duplantis, zaferini Yusuf Dikeç pozu vererek kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 23:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:43
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        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.

        6.25m ile dünya rekorunu kıran Armand Duplantis Yusuf Dikeç pozu ile zaferini kutladı.

        Erkekler sırıkla atlamada üst üste 2. kez Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'in bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN PAYLAŞIM: YUSUF ABİNİ ÖRNEK ALIRSIN!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Armand Duplantis'in pozu sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında, "Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın" ifadelerini kullandı.

        BBC'DEN PAYLAŞIM: İKONİK KUTLAMA

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