Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.

6.25m ile dünya rekorunu kıran Armand Duplantis Yusuf Dikeç pozu ile zaferini kutladı.

Erkekler sırıkla atlamada üst üste 2. kez Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'in bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu. 😎pic.twitter.com/UU9pgXFljM — Habertürk Spor (@HTSpor) August 5, 2024