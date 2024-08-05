Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Marmara’nın ve Batı Karadeniz’in ardından İç Anadolu’da Eskişehir ve şehrin güneyindeki alanda yağmurlar biraz kuvvetleniyor, Konya civarında yağmura ihtiyaç var. Ancak kısa süreli ve hızlı hızlı inen yağışlar nedeniyle su kaynaklarımız pek faydalanamıyor. Yine de bulutların varlığı ile kalabalık şehirler daha ferah bir hafta başı yapıyor.

Güneyde önemli bir gelişme yok, İzmir 36-38°C gündüz sıcaklıklarına çıkarken Antalya-Mersin boyunca sıcak daha zayıf, ancak bağıl nem daha yüksek. Güney bölgelere genel olarak bakınca hissedilenler her yerde 40°C’yi rahatça geçiyor. REKLAM

Hafta genelini yarından itibaren güneşli geçirecek Türkiye’de Ağustos ayı, Temmuz’a göre daha mevsim normallerine yakın seyredecek görünüyor.