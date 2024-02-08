Kocaeli'de fabrika işçisi, felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üretiyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, "Yaşam Atölyesi" adını verdiği deposunda felçli veya ampute hayvanlar için yürüteç üreten fabrika işçisi, son 7 yılda 700'den fazla canlının yürümesini sağladı.

Evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Abdulmenaf Çelik, çeşitli nedenlerle felçli kalan veya uzuvları ampute edilen hayvanlar için 7 yıl önce atölyeye çevirdiği 20 metrekarelik deposunda yürüteç yapmaya devam ediyor.

Yurt içi ve dışındaki hayvanseverlerden aldığı desteklerle hazırladığı ürünleri sosyal medya aracılığıyla farklı illere ulaştıran Çelik, aralarında kedi, köpek, kuzu, koyun ve tavşanın da olduğu 700 hayvanı "ayağa kaldırmanın" gururunu yaşıyor.

Çelik, AA muhabirine, "Yaşam Atölyesi"nde canlılara umut olup, gelecek nesillere örnek teşkil etmeye çalıştığını söyledi.

Tasarladığı yürüteçlerin profesyonel ürünlere yakınlığını ve fonksiyonelliğini anlatan Çelik, ürettiği aletle bir hayvanın yürüyebildiğini görünce duygulandığını dile getirdi.

Çelik, 7 yıl önce başladığı çalışmalarını zamanla geliştirdiğini belirterek, "Eskiden sabit yürüteçken şu anda ayarlanabilir, 3 fonksiyonlu, genişleyebilen, yükselebilen ve uzayabilen yürüteçler yapmaya başladık. Bu da profesyonel yürüteçlerle eş değer." dedi.

- "Sağlığına kavuşup yürütece ihtiyaç duymayanlar var"

Yaptığı 700'ü aşkın yürütecin fizik tedavi aracı olduğuna dikkati çeken Çelik, denemelerinde zaman zaman başarısızlıklar da yaşadığını aktardı.

Çelik, hayvan ve insan psikolojisinin ortak yönlerinin bulunduğunun farkına vardığını ifade ederek, "Yürümeyi unutmuş hayvanı yürütmek zordur. Zaman ve sabır ister. İnsanlarla aynı duygulara sahipler ve engel durumları da hemen hemen aynı. Yürüteçlerin fizik tedavi aracı olduğunu unutuyor hayvansever arkadaşlarımız. Yürüteci alınca hayvanların koşacağını düşünen insanlar var. Fizik tedavi aracı olduğunu, adaptasyon süreci gerekeceğini veya hemen alışabileceğini anlatıyoruz." diye konuştu.

Zamanla eski sağlığına kavuşup yürütece ihtiyaç duymayan hayvanların da bulunduğuna işaret eden Çelik, insanların yaşam alanı içerisindeki hayvanları koruması gerektiğini vurguladı.

Çelik, Avrupa'dan birçok destekçisinin bulunduğunu, Suriye, KKTC ve Azerbaycan'a da yürüteç yolladıklarını sözlerine ekledi.